Kurtulmuş: "Terörsüz Türkiye bir devlet politikasıdır" — TBMM Komisyonu Değerlendirmesi

Kurtulmuş: "Terörsüz Türkiye bir devlet politikasıdır"

Komisyonun 6'ncı toplantısı ve katılımcılar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kapanış değerlendirmesinde, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Komisyonun 6'ncı toplantısı TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirildi; toplantıda Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile Ankara 2 Nolu, Bingöl, Diyarbakır, Hatay, İstanbul 2 Nolu, Malatya, Mardin, Mersin, Sivas ve Van baro başkanları dinlendi.

Kurtulmuş'un ana mesajı: Devlet politikası ve millet sahipliği

Kurtulmuş, süreçle ilgili değerlendirmesinde şu satırları yineledi: "Bu mesele, bir devlet politikasıdır." Aynı zamanda komisyonun rolünü şu sözlerle tanımladı: "Peki bizim işimiz ne? Bizim işimiz gidip kaç tane silahın nereye bırakıldığını ölçmek değil. Bizim işimiz, devlet politikası olan bu konuyu millet politikası haline getirmek ve bunun takipçisi olmaktır. Bu komisyon da bu görevini fevkalade başarıyla bugüne kadar sürdürüyor."

Kurtulmuş, sürecin başlangıcına ilişkin olarak Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı, Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu devletin başı olarak kabul etmesi ve örgütün kendisini feshettiğini ilan etmesinin önemine vurgu yaptı. "Eğer burada bir tereddüt hasıl olursa bir adım ilerleyemeyiz" uyarısında bulundu.

Komisyon çalışmaları, teklif sayıları ve temsil

Kurtulmuş, komisyonun 6 toplantısında ortaya konan yoğun mesaiye dikkat çekti; komisyonda 51 üyenin çok farklı siyasi görüşlerden gelebileceğini ancak hepsinin ortak amacının sorunun çözülmesi olduğunu belirtti. "Komisyon, gündemine hakimdir. Her biriniz ayrı bir mesai veriyorsunuz." dedi.

Komisyona gelen tekliflerin sayısına ilişkin Kurtulmuş şu bilgiyi paylaştı: "51 arkadaşımızdan gelen tekliflerin sayısı tahmin ediyorum 400'ün üzerinde." Bu teklifler arasında şehit aileleri, "Barış Anneleri" ve farklı STK temsilcilerinin çağrıldığını, toplumun geniş kesimlerinin dinlendiğini söyledi.

Müzakere usulü, şeffaflık ve magazin uyarısı

Kurtulmuş, komisyon çalışmalarının siyasi bir kavga zemini haline gelmediğini, konuşmaların dikkatle yürütüldüğünü ve Genel Kurul'a dönüştürülmediğini vurguladı. Ayrıca meselelerin magazinleştirilmesi tehlikesine dikkat çekerek, bazı kişi ve programların konuyu magazinleştirme çabalarından üzüntü duyduğunu ifade etti: "Keşke bu sorunun çözülmesi için aynı çabayı sarf etselerdi."

Toplantıların ardından kamuoyunu bilgilendirme niyetlerinin sürdüğünü, kayıtların tutulduğunu ve gizli bir gündem iddialarını anlamadığını belirtti.

İstanbul 1 Nolu Barosu açıklaması

"İstanbul 1 Nolu Barosunun davet edilmediği" yönündeki eleştirilere de yanıt veren Kurtulmuş, İstanbul 1 Nolu Barosu'nun diğer barolarla aynı usullerle çağrıldığını ancak programı dolayısıyla katılamadığını söyledi. Bu konuda oluşan algının haksız olduğunu vurguladı.

Süreçteki irade ve gelecek adımlar

Kurtulmuş, komisyonun yalnızca dinlemekle kalmayıp somut sonuçlara odaklandığını, iyi bir emek ve mesainin ortaya konduğunu ifade etti. "Bu çözme niyeti ortadadır. Bunu mutlaka gerçekleştirmek için de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz." sözleriyle kararlılığını tekrarladı.

Kurtulmuş, komisyonun yarın yapılacak 7'nci toplantısında önceki dönem Meclis başkanlarının dinleneceğini belirterek açıklamalarını sonlandırdı.