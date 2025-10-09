Kurtulmuş Tokat'ta: 'Milli Dayanışma Komisyonu ile Terörü Bitireceğiz, Kardeşliği Tahkim Edeceğiz'

Kurtulmuş Tokat'ta Sivil Toplumla Buluştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tokat'ta düzenlenen 'Sivil Toplum Buluşması' programında kentin kanaat önderleri, şehit yakınları, gaziler ve yerel yöneticilerle bir araya geldi. Kurtulmuş, Tokat'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuşmasına başladı.

Komisyonun amacı: Birlik, huzur ve terörün sonu

Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na dair net ifadeler kullandı. 'Buradan amaç nedir? Burada milletimizin, vatanımızın birliğini, dirliğini, beraberliğini bozacak hiçbir sonuç çıkmayacak, hiçbir karar alınmayacaktır.' dedi ve toplantılarda şehit yakınlarını, gazileri rahatsız edecek hiçbir kararın alınmayacağının altını çizdi.

'Mesele Türk ile Kürt'ü barıştırmak değil silahları aradan çıkararak, silahları tamamıyla ortadan kaldırarak ebedi kardeşliğimizi tahkim etmektir.' sözleriyle komisyonun hedefini özetledi.

Bölgesel konjonktür ve Türkiye'nin rolü

Dünyada dengelerin değiştiği bir dönemde bulunduğumuzu vurgulayan Kurtulmuş, Türkiye'nin Balkanlar, Karadeniz, Kafkaslar, Orta Doğu ve Akdeniz'in tam ortasında, yeniden yazılan güç mücadelelerinin merkezinde yer aldığını belirtti. 'Türkiye, bir büyük güç olarak ortada duruyor.' ifadelerini kullandı ve ülkenin itibarını ve gücünü artırma gayretine dikkat çekti.

Gazze ve diplomasi çabaları

Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığının durdurulması için Türkiye'nin başından beri aktif olduğunu vurguladı. Türkiye'nin arabuluculuk çabalarının İsrail ile Hamas arasında sağlanan anlaşmada etkili olduğunu söyledi ve anlaşmanın sulh ve insani yardımların ulaştırılmasını sağlaması gerektiğini ifade etti.

İsrail'in saldırılarının ardından Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahaleleri de gündeme taşıyan Kurtulmuş, üç milletvekilinin isimlerini vererek yaşananlara dikkat çekti: Mehmet Atmaca, Necmettin Çalışkan ve Sema Silkin Ün. Ayrıca kısa süre içinde 21 vatandaşın Türkiye'ye getirilmek üzere yola çıkarıldığını bildirdi.

Süreklilik ve siyasi sonuçlar

Kurtulmuş, uluslararası baskının ve kamuoyunun sürekliliğinin siyasi sonuçlar için belirleyici olacağını vurguladı. Anlaşmanın kalıcı uygulanmasının ardından siyasi sürecin başlayacağını, 1967 sınırları öncesinde bir Filistin Devleti kurulmasının hedeflendiğini söyledi.

Terörle mücadele ve toplumsal uzlaşı

Komisyonun hedefinin 50 yıldır süren terör belasından ülkeyi kurtarmak olduğunu kaydeden Kurtulmuş, terörün Türkiye'ye verdiği ağır faturayı hatırlattı ve şehitleri rahmetle andı. 'Bu mesele, Türk ile Kürt arasındaki bir kavganın barıştırılması meselesi değildir.' diyerek meseleyi devlete karşı işlenen suçların ortadan kaldırılması ve millî kardeşliğin pekiştirilmesi olarak tanımladı.

Kurtulmuş, sürecin başarılı olması halinde toplumun büyük çoğunluğunun rahatsız olacağı hiçbir sonucun ortaya çıkmayacağını belirtti ve halkın bu süreci gönülden desteklediğini vurguladı.

Kapanış ve katılımcılar

Konuşmasının sonunda bölgesel sulhun sağlanmasının Türkiye'yi ve coğrafyayı güçlendireceğine işaret eden Kurtulmuş, sürecin provokasyonlara fırsat vermeden tamamlanmasını diledi.

Programa Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Cüneyt Aldemir ve Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ile MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut katıldı.

