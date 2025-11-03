Kurtulmuş: Türkiye'nin İkinci Yüzyılı "Kardeşliğin Yüzyılı" Olacak — Adıyaman Üniversitesi Açılışı

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Türkiye'nin ikinci yüzyılı kardeşliğin yüzyılı olacak"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman Üniversitesi'nin Vehbi Koç Konferans Salonu'nda düzenlenen 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gelecek vizyonunu ve toplumsal dayanışma gereksinimini vurguladı.

Kardeşlik, eşitlik ve özgürlük vurgusu

Kurtulmuş, birlik ve beraberliği tesis etmenin büyük çaba gerektirdiğini belirterek, insanların birbirinden üstünlüğü olmadığına inandıklarını ifade etti. Konuşmasında, "İnşallah her bir insanın yaratılışta eşit olduğunu, her bir insanın adaletle hükmedilmesi gereken Allah'ın seçkin bir kulu olduğunu bilerek yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Toplumsal barış için eşitlik, adalet ve özgürlük şartlarını öne çıkaran Kurtulmuş, bu değerlerin ortak akılla gerçekleştirilebilecek hassasiyetler olduğunu kaydetti. "Kardeşlik, birlik duygusunu ayağa kaldıracak; eşitlik, hakkaniyet duygusunu kökleştirecek; özgürlük ise insan onurunun olmazsa olmazıdır." ifadelerini kullandı.

Kardeşlik vizyonu ve eğitim ordusu

Kurtulmuş, Türkiye'nin 208 üniversitesi ve 7 milyonu aşkın üniversite öğrencisi ile adeta bir eğitim ordusuna sahip olduğunu belirterek, bunun bölgesel eşitliğin önemli göstergelerinden biri olduğunu dile getirdi. Sosyal güvenlik, hak ve özgürlüklerin bütün kesimleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmasının önemine işaret etti.

Demokrasi çerçevesinde siyasi yarışa açık olduklarını vurgulayan Kurtulmuş, "Kardeşlik vizyonumuz sadece bir temenniden ibaret değil; hak ve özgürlüklerin genişletilmesini de kapsayan önemli bir vizyondur." dedi.

Toplumsal sözleşme çağrısı

Kurtulmuş, üniversitelerde bilginin yanı sıra hikmet ve irfanın da gerekli olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin aydınlık geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü belirterek, bu yüzyılın toplumsal dayanışma ve kardeşlik vizyonuyla geçirileceğini söyledi.

"Güçlü bir toplumsal sözleşmeyi hep beraber ortaya koymak mecburiyetindeyiz." diyen Kurtulmuş, bunun sadece yazılı metinlerden ibaret olmayıp; dayanışma ve kardeşlik ahlakının içselleştirilmesiyle mümkün olacağını vurguladı. Üniversitelerin, özellikle sosyal bilimlerde çalışan akademisyenlerin bu konuda önemli katkı ve çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

Törende kimler vardı?

Programa Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin birliğini ve kardeşliğini temin etmek için herkese düşen görevi yerine getirme çağrısıyla konuşmasını sonlandırdı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş (sağ 5), Adıyaman Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.