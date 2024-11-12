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Kurtulmuş: Türkiye, Terör Belasıyla Mücadele Ediyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Burdur'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 16:53
Kurtulmuş: Türkiye, Terör Belasıyla Mücadele Ediyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş Terörle Mücadelenin Gerekliliğini Vurguladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Burdur Sivil Toplum Buluşması' programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 40 yıldır terör belasıyla uğraşan bir ülke olduğunun altını çizdi. Kurtulmuş, artık terörün sınırlarımız içerisinde hüküm sürmediği bir Türkiye oluşturmanın mecburiyet olduğunu dile getirdi.

Dünyanın Dönüşüm Geçirdiği Bir Dönem

Kurtulmuş, insanların dünya genelinde önemli gelişmeler yaşandığını belirterek, “Bölgesel ve küresel ölçekte Türkiye'nin güçlü bir şekilde ayakta durmaktan başka seçeneği yoktur.” ifadelerini kullandı.

Türbülans ve Mücadele

Anadolu coğrafyasının sürekli mücadeleler içinde olduğunu aktaran Kurtulmuş, “Bugüne kadar Türkiye'nin güçlü bir ülke olarak varlığını sürdürdüğünü vurguladı.” İleride yaşanacak gelişmelerin doğrudan Türkiye’yi etkileyeceğine dikkat çekti.

Emperyalist Güçlere Dikkat

Kurtulmuş, “Bir asır önce kurulan terör örgütlerinin Osmanlı Cihan Devleti’nin parçalanmasına neden olduğunu” belirterek, mevcut durumu da eleştirdi. Emperyalist güçlerin terör örgütlerine destek verdiğini söyleyen Kurtulmuş, “Bu örgütlerin silah, istihbarat ve lojistik desteklerinin arkasında büyük güçler var.” diyerek bu duruma karşı ortak bir tavır geliştirilmesi gerektiğinin önemine işaret etti.

Milli Birlik ve Beraberlik

Kurtulmuş, “Artık terörün sıfırlandığı, sınırlarımızda hiçbir şekilde hüküm sürmediği bir Türkiye'yi inşa etmeliyiz” ifadesini kullandı. Bu hedefin temel güvencesinin milletin birlik ve beraberlik ruhu olduğunu belirtirken, “Türk ve Kürt arasında bir problem yoktur.” dedi.

Alevi ve Sünni kardeşliğinin de bozulamayacağını ifade eden Kurtulmuş, “Hep birlikte 85 milyon büyük milletin fertleri olarak, ay-yıldızlı bayrağın altında yaşıyoruz.” diye konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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