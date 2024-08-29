Kurtuluş Savaşı’nda Dönüm Noktası: 30 Ağustos Zaferi

Kurtuluş Savaşı'nın Dönüm Noktası: 30 Ağustos

Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki Türk ordusu, 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde tarihin en büyük zaferlerinden birini kazanmıştır.

Tarihteki Bağlamı

1919'da İtilaf Devletleri'nin Mondros Ateşkes Antlaşması uyarınca Anadolu'yu işgal etmesiyle Türk milleti, Kuvayi Milliye hareketini başlatarak direniş göstermiştir. 26 Temmuz 1922'de başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos'ta muzaffer bir sonla noktalanmıştır.

Strateji ve Komuta

Türk ordusunun başındaki Mustafa Kemal Paşa, savaş meydanındaki stratejisiyle dikkat çekmiş ve ordularına "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır!" diyerek yüksek bir moral sağlamıştır.

Büyük Taarruzun Başlangıcı

26 Ağustos 1922 sabahı, Afyonkarahisar'da harekât başlamış, ilk gün içinde düşman mevzileri başarıyla ele geçirilmiştir. 27 Ağustos'ta taarruza devam eden Türk ordusu, büyük bir başarı elde etmiştir.

Kahramanlık ve Fedakarlıklar

57. Tümen Komutanı Albay Reşat Bey, Çiğiltepe'nin alınamaması üzerine hüzünle intihar etmiş; bu durum, savaşın acı yüzünü gözler önüne sermiştir.

Zaferin Ardından

30 Ağustos sabahı, Zafertepe Çalköy'de verilen taarruz emri, Türk ordusunun düşmanı tamamen yenilgiye uğratmasını ve zafere ulaşmasını sağlamıştır. 1 Eylül'de, Mustafa Kemal Paşa'nın "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emriyle taarruz devam etmiş ve 9 Eylül'de İzmir düşman işgalinden kurtarılmıştır.

Zafer Bayramı Kutlamaları

30 Ağustos Zaferi, Türk ulusunun tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olarak her yıl Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır. Atatürk’ün ifade ettiği gibi, bu zaferle Türk Cumhuriyeti’nin temeli sağlamlaşmış ve bağımsızlık mücadelesi taçlandırılmıştır.