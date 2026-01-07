Kuşadası'da Gerilim: Meclis Üyesi Apaydın 'Hizmet Aksamaması İçin Çadır Kurduk'

Kuşadası'da gerilim: Meclis Üyesi Apaydın açıklama yaptı

"Biz sadece halkımıza verdiğimiz hizmet aksamasın istiyoruz"

Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Tümer Apaydın, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile yaşanan tahliye tartışmasına ilişkin açıklama yaptı. Apaydın, Kentli Hizmet Servisi ile Güvercin Masa'nın hizmetlerinin aksamaması için belediye hizmet binasının dışına çadır kurduklarını söyledi.

Tümer Apaydın yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Aydın Büyükşehir Belediyesi, bizim halkımıza hizmet vermek için kullandığımız ve Kentli Hizmet Servisi ile Güvercin Masa’nın bulunduğu zemin katın tahliyesini istemişti. Bununla ilgili de mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ancak karar kalktı. İlerleyen günlerde her iki birimimizin kullandığı alanları tahliye etmek zorunda kalacağız. Biz de bunun üzerine Kentli Hizmet Servisi ile Güvercin Masa’nın yeni yer bulunana kadar vatandaşlarımıza vereceği hizmetlerin aksamaması amacıyla belediye hizmet binasının dışına bir çadır kurmaya başladık. Ancak Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin zabıtası hiçbir resmî yazı ve uyarı göndermeden çadırı kaldırmaya kalktı. Eğer ortada usulsüz bir durum varsa bunu gidermenin yolu mahkemelerdir. Sonuçta hukuk devletiyiz. Ama hiçbir resmi karar yokken bu kadar insana gerginlik yaşatmanın bir anlamı yok. Kuşadası Belediyesi sadece vatandaş odaklı hizmetlerinin aksamaya uğramasını istemiyor. Gece vakti baskın yapar gibi çadırı sökmeye gelmek çok yanlış. Kuşadası halkı gerçekleri ve nelerin yaşandığını biliyor. Biz başkanımız Ömer Günel ile birlikte gece, gündüz halkımıza hizmet etmek için çalışıyoruz"

Apaydın, sürecin hukuki yollarla çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, belediyenin önceliğinin vatandaşlara kesintisiz hizmet sunmak olduğunu belirtti.

AK PARTİLİ ÇERÇİOĞLU, KUŞADASI HALKININ HİZMET HAKKINA SALDIRDI