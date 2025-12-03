Kuşadası'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kortejle Kutlandı

Kortej, çelenk sunumu ve konserle sürdü

Kuşadası’nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Kuşadası Belediyesi’nin desteğiyle Kent Konseyi ve Erdoğan Öven Engelliler Köyü tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlandı. İlçedeki sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen kortej sonrası Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Kortej, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’ndan başlayıp Atatürk Meydanı’nda sona erdi. Etkinliğe Kuşadası Belediye Meclis Üyeleri, Kuşadası Kent Konseyi Engelli Meclisi, Kuşadası Engelsiz Engelliler Yaşatma Derneği, Kuşadası Engellileri Koruma Derneği, Erdoğan Öven Engelliler Köyü üyeleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu katıldı. Kortejin ardından engelli bireylerin karşılaştığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla çelenk sunumu yapıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Programa katılan öğrenciler Erdoğan Öven Engelliler Köyü’nde konser verdi ve çeşitli halk oyunları gösterileri sergiledi. Etkinliği Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ile Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı de izledi.

Etkinlik boyunca taşılan pankartlarda "Engel değil destek olun", "En büyük engel sevgisizliktir", "Engelli olmak kusur değildir" ve "Sevgi ile engelsiz yarınlara hep birlikte" gibi mesajlarla toplumsal farkındalık vurgulandı.

Kuşadası Engellileri Koruma Derneği Başkanı Canan Güler günün anlam ve önemini belirten konuşmasında: "Her an yanımızda olan duyarlı insanlardan aldığımız güçle ve sizlerle beraber engelleri tek tek aşıyoruz. En büyük engel sevgisizliktir. Bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı ise, "Çevremizdeki engelli bireyleri anlamaya ve yardımcı olmaya çalışmalıyız. Kuşadası Belediyesi olarak engelli hemşehrilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata daha kolay adapte olmalarını sağlamak amacıyla çeşitli projeler üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

