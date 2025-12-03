Kuşadası'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kortejle Kutlandı

Kuşadası’nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, kortej, Atatürk Anıtı'na çelenk, konser ve halk oyunlarıyla farkındalık etkinlikleriyle kutlandı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 17:18
Kuşadası'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kortejle Kutlandı

Kuşadası'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kortejle Kutlandı

Kortej, çelenk sunumu ve konserle sürdü

Kuşadası’nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Kuşadası Belediyesi’nin desteğiyle Kent Konseyi ve Erdoğan Öven Engelliler Köyü tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlandı. İlçedeki sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen kortej sonrası Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Kortej, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’ndan başlayıp Atatürk Meydanı’nda sona erdi. Etkinliğe Kuşadası Belediye Meclis Üyeleri, Kuşadası Kent Konseyi Engelli Meclisi, Kuşadası Engelsiz Engelliler Yaşatma Derneği, Kuşadası Engellileri Koruma Derneği, Erdoğan Öven Engelliler Köyü üyeleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu katıldı. Kortejin ardından engelli bireylerin karşılaştığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla çelenk sunumu yapıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Programa katılan öğrenciler Erdoğan Öven Engelliler Köyü’nde konser verdi ve çeşitli halk oyunları gösterileri sergiledi. Etkinliği Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ile Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı de izledi.

Etkinlik boyunca taşılan pankartlarda "Engel değil destek olun", "En büyük engel sevgisizliktir", "Engelli olmak kusur değildir" ve "Sevgi ile engelsiz yarınlara hep birlikte" gibi mesajlarla toplumsal farkındalık vurgulandı.

Kuşadası Engellileri Koruma Derneği Başkanı Canan Güler günün anlam ve önemini belirten konuşmasında: "Her an yanımızda olan duyarlı insanlardan aldığımız güçle ve sizlerle beraber engelleri tek tek aşıyoruz. En büyük engel sevgisizliktir. Bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı ise, "Çevremizdeki engelli bireyleri anlamaya ve yardımcı olmaya çalışmalıyız. Kuşadası Belediyesi olarak engelli hemşehrilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata daha kolay adapte olmalarını sağlamak amacıyla çeşitli projeler üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

KUŞADASI'NDA '3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ' KUTLANDI

KUŞADASI'NDA '3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ' KUTLANDI

KUŞADASI'NDA '3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ' KUTLANDI

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ Hipodromu'nda Dünya Engelliler Günü: Empati Parkuru ve Atla Terapi
2
Tomarza Kaymakamı Selim Eser'ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Ziyareti
3
Batuhan Eruçar Tarsus’ta Gençlere İlham Verdi — Serebral Palsili Milli Yüzücü
4
Talas’ta Yunus Buyükkuşoğlu Özel Eğitim Okulu 3 Aralık’ta Açıldı
5
Kocagöz’den Müjde: Kepez’te Engelli Farkındalık Komisyonu Oy Birliğiyle Kuruldu
6
Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: Midyat'ta 3 Şüpheli Yakalandı
7
Antalya'da ilkokulda akran zorbalığı: Kız öğrenci 11 kişiyle darbedildi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?