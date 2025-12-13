Kuşadası'nda 4 organize suç örgütü üyesi yurt dışına kaçarken yakalandı

Operasyon ve yakalama

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yurt dışına kaçmaya çalışan 4 organize suç örgütü üyesi kıskıvrak yakalandı.

Tekne ile Yunanistan’a gitmek üzereyken yakalanan M.E., B.T., M.Ç. ve K.C. hakkında yapılan incelemede, 'Nitelikli Kasten Öldürme, Silahla Yağma, Uyuşturucu Madde Ticareti' suçlarından arandıkları tespit edildi.

İşledikleri suçlar ve ele geçirilenler

İncelemede ayrıca şüphelilerin 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Nitelikli Şekilde Kasten Öldürme, Hırsızlık, Silahla Yağma, Kasten Yaralama, Mala Zarar Verme, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarını işledikleri belirlendi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 4 adet sahte kimlik ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Soruşturma sürüyor.

