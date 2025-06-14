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Kuşadası'nda Filistin İçin Gazze Protestosu

Kuşadası'nda Filistin Platformu öncülüğünde Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları protesto edildi.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 22:01
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 22:01
Kuşadası'nda Filistin İçin Gazze Protestosu

Kuşadası'nda Filistin İçin Gazze Protestosu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Kuşadası Filistin Platformu önderliğinde düzenlenen eylemde, kent merkezinde bir araya gelen kalabalık, çeşitli sloganlarla tepkilerini dile getirdi.

Kuşadası Filistin Platformu üyesi Burak Kaplan, 7 Ekim'den itibaren devam eden saldırılar neticesinde binlerce sivilin hayatını kaybettiğini vurguladı. Kaplan, ayrıca abluka nedeniyle Gazze'deki temel insani ihtiyaçların karşılanamadığını belirtti. "Sivil halk, ağır koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor. Gazze halkı bu süreçte açlığa, susuzluğa ve ölüme mahkum ediliyor," diye ekledi.

Protesto sırasında katılımcılar, "Gazze’ye değil siyonizme abluka", "Küresel yürüyüş engellenemez" ve "Kudüs’ten Gazze’ye, özgürlük her yere" gibi sloganlar attı. Eylem, yapılan duanın ardından sona erdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

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