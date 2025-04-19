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Kuşadası'nda Hava Sıcaklığı Artınca Sahillerde Hareketlilik Başladı

Kuşadası'nda hava sıcaklığının artmasıyla sahiller dolup taştı, yerli ve yabancı turistler suya girdi.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 19:29
Kuşadası'nda Hava Sıcaklığı Artınca Sahillerde Hareketlilik Başladı

Kuşadası Sahillerinde Harekette Günler!

Türkiye'nin gözde turizm destinasyonlarından biri olan Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, hava sıcaklığının artması ile birlikte sahillerde yoğun bir hareketlilik gözlemleniyor. Bugün hava sıcaklığı, 22 dereceye kadar yükseldi ve bu fırsatı değerlendirmek isteyen denizseverler, hafta sonu tatili nedeniyle sahillere akın etti.

Kadınlar Denizi Plajı’nda, hem ilçe sakinleri hem de turistler denizin tadını çıkarmak üzere toplandı. Sahildeki kalabalık, yaz sezonunun bu kadar erken bir dönemde başladığını gösteriyor.

Esnaflardan Serpil Atlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Nisan ayına rağmen hava şartları oldukça elverişli” dedi. Önceki haftalarda kış mevsiminin etkisinin sürdüğünü belirten Atlı, “Son bir haftadır hava sıcaklıkları yükseldi. Kadınlar Denizi Sahili, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Bu yıl hem yerli hem de yabancı turistler açısından hareketli bir sezon geçireceğimize inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hava sıcaklığının artmasıyla...

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hava sıcaklığının artmasıyla sahillerde hareketlilik yaşanmaya başlandı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hava sıcaklığının artmasıyla...

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hava sıcaklığının artmasıyla sahillerde hareketlilik yaşanmaya başlandı.

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