Kuşadası'nda Tek Kişilik Protesto: Veysel Karahan'dan İsrail'in Gazze Saldırılarına Tepki

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla tek kişilik eylem yapan aktivist Veysel Karahan, Kuşadası Limanı'nda gündeme oturdu.

Eylemin Ayrıntıları

Kuşadası Limanı'nda gerçekleştirilen eylemde Karahan, İngilizce 'Bebek katili İsrail' yazılı pankart açtı. Eylem, bölgeyi ziyaret eden yabancı turistlerin yoğun olduğu alanlarda yapıldı.

Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek amacıyla daha önce İzmir'in Selçuk ilçesinde Meryem Ana Evi ve Efes Antik Kenti önünde tek kişilik eylemler düzenlediğini, aynı amaçla Kuşadası Limanı'na geldiğini belirtti.

Mesaj ve Tepki

Gazze'de çocukların savaştan ve açlıktan öldüğünü vurgulayan Karahan, şunları söyledi: İnsanlık bu katliamı maalesef normalleştirmeye başladı. Fakat bizler elimizden geldiği kadar dünyaya, İsrail'in soykırım yaptığını, çocukları öldürdüğünü haykıracağız.

Eylem, bölgede kısa süreli dikkat çekti; Karahan'ın tek kişilik protestosu, Gazze'deki insani krize dikkat çekme amacı taşıdığı yönünde algılandı.

