Kütahya Belediyesi'nden Çevre Farkındalığı: Çamlıca'da Temizlik ve Doğa Yürüyüşü

Kütahya Belediyesi ve DPÜ iş birliğiyle Çamlıca Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinlikte temizlik, doğa yürüyüşü ve ekosistem, iklim değişikliği ile sıfır atık bilinci ele alındı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 13:22
Kütahya Belediyesi'nden çevre farkındalığı etkinliği

Çamlıca Mesire Alanı'nda temizlik ve doğa yürüyüşü

Kütahya Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir bir gelecek için kurumlarla iş birliği içinde düzenlediği etkinliklere devam ediyor. Bu kapsamda belediyenin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi Gönüllülük Dersi öğrencileri, Çamlıca Mesire Alanında bir çevre temizliği ve doğa yürüyüşü düzenledi.

Etkinlikte, Doç. Dr. Sibel Işık katılımcılara Çamlıca Mevkii’nin ekosistem özellikleri hakkında bilgi verdi. Programda öğrenciler, belediye personeli ve vatandaşlar; doğanın korunmasının önemi, iklim değişikliğinin çevresel etkileri ile sıfır atık bilincinin günlük yaşama yansımaları üzerine kapsamlı bilgilendirme aldı.

Gerçekleştirilen çalışma, hem bölge temizliğine katkı sundu hem de gençler başta olmak üzere katılımcılarda çevre duyarlılığını güçlendirmeyi hedefledi. Kütahya Belediyesi, gençlerin çevre duyarlılığını artırmaya yönelik bu tür farkındalık çalışmalarını desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

