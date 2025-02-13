Kütahya'da 100. Kan Bağışını Yapan Doktor, Kan Bağışının Önemine Dikkat Çekti

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesinde Kan Bağışına Dikkat Çekiliyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Doc. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Kerem Keskin, 100. kez kan bağışında bulunarak kan bağışının önemine dikkat çekti. Tavşanlı Meydanı’nda kurulan Kızılay Kan Bağış Merkezi'nde gerçekleşen bu anlamlı etkinlik, sağlık alanında toplumsal farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Kan Bağışının Önemi

Dr. Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 yaşından beri düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu ve bu alışkanlığını 22 yıldır sürdürdüğünü belirtti. Kan bağışının yaşamsal bir önem taşıdığını vurgulayan Keskin, "Kan bağışı, hayatta belki de en önemli gerçeklerden biridir. Bir ülkede afetler ve depremler olduğunda insanlar refleks olarak kan vermeye gider. Ancak unutmamak gerekir ki şu anda binlerce evde bir afet var; kardiyak nedenlerden, hematolojik nedenlerden veya travma nedeniyle acil kana ihtiyaç duyan pek çok insan var," dedi.

Topluma Çağrı

Keskin, kan bağışının nasıl tedarik edilebileceği konusunda toplumun duyarlı olması gerektiğini belirtti. "Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenciyken başladığım bu alışkanlığımı, mezun olduktan sonra da sürdürdüm. Ankara'da İbni Sina Hastanesi'ne düzenli olarak kan bağışladım. Mezun olduktan sonra da Kızılay bünyesinde bu görevi devam ettirdim," diyen Keskin, herkesin empati yapmaya ve kan bağışında bulunmaya davet etti. "Kan bağışı, vücudun kendini yenilemesi için önemli bir fırsat" Keskin, "Kan bağışı yaptığınızda kemik iliğiniz yeni kan üretme şansı bulur. Bu, vücudunuzun kendini yenilemesi için önemli bir fırsattır. Ayrıca, kan bağışı sırasında yapılan taramalarla herhangi bir sağlık sorunu tespit edilirse, bu size bildirilir. Bu da erken teşhis açısından önem arz ediyor. Bu görevi yerine getirmek, hem manevi hem de toplumsal bir sorumluluktur. Kan bağışı, en büyük manevi hareketlerden biridir. Bu görevi yerine getirerek, hem kendinize hem de başkalarına yardım etmiş olursunuz," diyerek kan bağışının toplumdaki yaşamsal önemine vurgu yaptı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Doc. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesinde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Kerem Keskin, Tavşanlı Meydanı’nda kurulan Kızılay Kan Bağış Merkezi'nde 100. kez kan bağışında bulundu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Doc. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesinde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Kerem Keskin, Tavşanlı Meydanı’nda kurulan Kızılay Kan Bağış Merkezi'nde 100. kez kan bağışında bulundu.