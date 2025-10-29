Kütahya'da 29 Ekim: Motosikletlerden 'Cumhuriyet Korteji'

Kütahya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla motosiklet grupları tarafından 'Cumhuriyet Korteji' düzenlendi.

Belediye ve kulüpler iş birliğiyle kortej

Etkinlik, Kütahya Belediyesi, Türk Chopper, Kütahya Motosiklet ve Riders 43 Motosiklet Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirildi. Çok sayıda motosikletli, belediye önünde bir araya geldi.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, yaptığı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümünü kentte farklı etkinliklerle kutladıklarını söyledi. Kahveci, 'Geçen sene başlattığımız motosiklet kortejini bu yıl da düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyete sahip çıkmak, o farkındalığı oluşturmak ve o duruşu göstermek hepimiz için çok kıymetli. İnşallah bu kortejle kutlamaları daha etkin hale getirmiş olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' diye konuştu.

Kütahya Motosiklet Kulübü Başkanı İsa Duman ise etkinliğe 50 motosikletle katıldıklarını belirterek, kortejde yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Konuşmaların ardından motosikletliler, Türk bayraklarıyla süsledikleri motorlarıyla kentin farklı bölgelerinde tur attı. Korteje, klasik araç sürücüleri de araçlarıyla eşlik etti.

