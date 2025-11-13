Kütahya’da 52 Yıllık Terzi Himmet Kalkan: "Sanat Artık Bitmek Üzere"

Usta terziden mesleğin geleceğine ilişkin uyarı

Kütahya’da yarım asrı aşkın süredir terzilik yapan 67 yaşındaki Himmet Kalkan, mesleğin giderek yok olmaya başladığını söyledi. 52 yıldır aynı mesleği sürdüren usta, el emeği işlerin önemine dikkat çekti.

Kalkan, bu durumu özetlerken, "Sanat artık bitti, gitmek üzere. Yeni yetişen kimse yok" ifadelerini kullandı.

Kendisinin geçmişte atölyelerde birden fazla ustanın birlikte çalıştığını anlattığını belirten Kalkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eskiden 3-4 kişi çalışırdık. Şimdi o işler bitti. Sanat ölüyor mu? Evet, artık bitmek üzere. Yeni yetişen yok, yetiştirmek de zor."

Mesleğe ilginin azalmasının nedenlerini eğitim sistemi ve gelirdeki düşüşe bağlayan usta, "Eskiden ilkokuldan çıkan çocuklar mesleğe yönelirdi. Şimdi okullar uzadı, mesleğe yönelen kalmadı. Bir de bu işten eskisi gibi para kazanılmıyor." dedi.

1981'den bu yana aynı adreste, aynı makinelerle çalıştığını belirten Kalkan, 50 yıla yaklaşan dikiş makinelerini adeta birer hatıra gibi sakladığını söyledi: "Bu makineler yarım asırlık. İlk göz ağrım onlar. Ayağım doydu, şimdi motorla çalışıyorum."

Kütahya’nın yaşayan meslek ustalarından biri olan Himmet Kalkan, el emeği işlerin unutulmaması gerektiğini vurgulayarak gençlerin zanaata yönelmesini istedi.

KÜTAHYA’DA 52 YILLIK TERZİ HİMMET KALKAN: "SANAT ARTIK BİTMEK ÜZERE"