Kütahya'da 57 Kadına KADES ve 6284 Eğitimi

Dünya Kadın Hakları Günü kapsamında bilgilendirme

Dünya Kadın Hakları Günü kapsamında, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri tarafından Kütahya Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 57 kadın kursiyere bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde kadınların hakları ve başvuru süreçleri hakkında detaylı açıklamalar yapıldı. Katılımcılara, hak arama yöntemleri ve başvuru adımları örneklerle aktarıldı.

Kurs kapsamında Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı ve ekipler tarafından kursiyerlerin telefonlarına uygulama yüklendi, uygulamanın kullanımı hakkında uygulamalı bilgiler verildi.

Jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin farkındalık çalışmalarının il genelinde aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

