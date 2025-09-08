Kütahya'da 744. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri Coşkuyla Gerçekleşti

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde düzenlenen 744. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri kapsamında, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi ve Ertuğrul Gazi'nin annesi olan Hayme Ana türbesinde anma töreni gerçekleştirildi.

Törene katılanlar ve ziyaret

Programda; Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Domaniç Kaymakamı Serhat Bağcı, AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal ve Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın yer aldı. Heyet, Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyündeki Hayme Ana'nın türbesine ziyarette bulunup dua etti.

Vali Işın'ın konuşması

Kütahya Valisi Musa Işın, törende adına türbe yapılan ilk Türk kadınının Hayme Ana olduğunu hatırlattı. Vali Işın'ın konuşmasından önemli bir bölüm şöyle:

"Hayme Ana nesilden nesle bugüne kadar aktarıldı. Sadece bir anne değil, bir lider, kutlu bir devletin kurucusu, çok büyük bir kadındır. Kendisini rahmetle anıyoruz. Geçmişi kahramanlıklarla dolu muhteşem bir milletin ferdiyiz. Biz 100 yıla sığacak kadar küçük bir devlet değiliz. Biz 1000 yıla sığacak kadar muhteşem bir nesle sahibiz. Biz Nene hatunların, Zübeyde anaların, Hayme anaların torunlarıyız. Hiçbirini unutmayacağız. Sadece anmakla da kalmayacağız, onların yaşantısını da nesilden nesle aktarmalıyız"

Etkinlikler ve konserler

744. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri'nde mehter takımı eşliğinde sembolik göç yürüyüşü düzenlendi. Etkinlik programında atlı okçuluk gösterileri ve halk oyunu sunumları da yer aldı.

Programın finalinde sahne alan sanatçılar arasında Seda Gökkadar, Esra İçöz ve şarkının bestecisi olan ünlü Kazak sanatçı Arslanbek Sultanbekov bulunuyordu.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde "Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri"nin 744'üncüsü yapıldı. Program sonunda Seda Gökkadar, Esra İçöz ve "Dombra" şarkısının bestecisi ünlü Kazak sanatçı Arslanbek Sultanbekov sahne aldı.