Kütahya'da 'Anadolu'da İlk Bilimler Ansiklopedisi Sempozyumu' Yapıldı

Kütahya'da Tarihi Sempozyum Gerçekleşti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) düzenlenen "Anadolu'da İlk Bilimler Ansiklopedisi Sempozyumu", katılımcılara geçmişin bilim mirasını yeniden hatırlattı. Sempozyum, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Abdullah Kütahi ve 'Feraidu'l-Funun'

1704-1784 yılları arasında Kütahya'da yaşamış olan Abdullah Kütahi'nin ünlü eseri "Feraidu'l-Funun" sempozyumda detaylı bir şekilde ele alındı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, çevrim içi katılımla katıldığı sempozyumda önemli açıklamalarda bulundu.

Özvar, Kütahya’nın tarih boyunca ilim ve kültürün merkezi olduğunu vurgulayarak, “Bu eser sadece bireysel bir gayretin ürünü değil, Osmanlı'nın içinde yer aldığı geniş İslam medeniyetinin köklü ilim geleneğinin bir tezahürü olmalıdır.” dedi.

Bilim ve Kültürel Miras

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da Kütahi'nin eserinin Osmanlı ilim geleneğinin zenginliğini gözler önüne serdiğini belirtti. Kızıltoprak, "Bu sempozyum yalnızca bilgi aktarımı değil, aynı zamanda kültürel bir diriliş ve bilimsel bir uyanışın habercisidir" diye konuştu.

Bunun yanı sıra, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, eserin önemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sempozyumun sonunda Kütahya Valisi Musa Işın, esere katkısı nedeniyle Prof. Dr. Fazlıoğlu'na hediye takdim etti.

Gelecekte de bilim dünyasına ışık tutmaya devam etmesi beklenen bu önemli etkinlik, katılımcılara geçmişin birikimini daha iyi anlama fırsatı sundu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ev sahipliğinde, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezinin ortaklığıyla "Anadolu'da İlk Bilimler Ansiklopedisi Sempozyumu" düzenlendi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ev sahipliğinde, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezinin ortaklığıyla "Anadolu'da İlk Bilimler Ansiklopedisi Sempozyumu" düzenlendi.