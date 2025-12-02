Kütahya'da Başmelek Kilisesi Restorasyonu: Vali Işın'dan Açıklama

Kütahya'da Başmelek Kilisesi Restorasyonuna İlişkin Vali Açıklaması

Kütahya Valisi Musa Işın, kentteki tarihi kilisenin restorasyonu ve yeniden işlevlendirilmesine dair önemli açıklamalarda bulundu. Valinin açıklamaları, hem yerel hem de kültürel miras açısından kilisenin önemini gündeme taşıdı.

Vali Işın'ın açıklamaları

Vali Işın, İstiklal Mahallesinde 1834 yılında yapılan Başmelek Rum Ortadoks Kilise'nin mülkiyetinin Kızılay'a ait olduğunu belirtti. Işın, "Kızılay ile karşılıklı bir takas üzerinde çalışıyoruz. Mülkiyet bize geçtikten sonra İstanbul’daki Ortodoks Rum Kilisesi ile görüşeceğim. 'Buyurun gelin, kilisenizi yapın' diyeceğim. İnşallah kiliseyi de yeniden şehrimize kazandıracağız" dedi.

Vali Işın, kilise hakkında daha önce ortaya çıkan söylentilere de değinerek vatandaşları rahatlattı: "Kimsenin din değiştireceği yok. Ben bugüne kadar Müslümanlıktan çıkıp da Hristiyan olan birini duymadım. Bu din akla ve vicdana hitap eden bir dindir. Bizim yaptığımız, tarihi bir değeri Kütahya’ya kazandırmaktır" ifadelerini kullandı.

Işın ayrıca, kilisenin kültürel miras olarak yeniden canlandırılmasının önemine vurgu yaparak, "İsteyen kiliseye girip gezebilir, ibadet etmek isteyen eder, bunda da bir sakınca yok. Burası tarihi bir mekândır. İnşallah orayı da en kısa sürede şehrimize kazandıracağız" dedi.

Muhtar Tavalıoğlu: Restorasyon Kütahya için kazanç

İstiklal Mahallesi Muhtarı Mustafa Tavalıoğlu da yapılan çalışmaları desteklediğini belirterek, "Valimizin açıklamaları yerindedir. Mahallemizde bulunan kilisenin restorasyonu hem bizim hem de Kütahya’nın yararına olacaktır" dedi.

Tavalıoğlu, alanın turizme kazandırılması gerektiğini vurguladı: "Alan hem kilise hem cami olarak değerlendirilebilir. Bu da turizm açısından büyük fayda sağlar." Muhtar, sahip çıkılmaması nedeniyle tarihi kilisenin define avcılarının hedefi hâline geldiğini ifade etti ve sürecin tamamlanmasının ardından kilisenin restorasyonla hem kültürel hem de turistik bir çekim noktası olacağını sözlerine ekledi.

BAŞMELEK RUM ORTADOKS KİLİSESİ