Kütahya'da Çevre Dostu Sulama için Fizibilite Çalışması

Kütahya Belediyesi, arıtılmış suyun tarımsal sulamada kullanılabilirliğini değerlendirmek üzere çevre dostu sulama fizibilite çalışması yaptı; Başkan Kahveci tesis incelemesi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:25
Ziyaret ve inceleme

Kütahya Belediyesi, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak projeler kapsamında Kütahya Atıksu Arıtma Tesisi'nde çevre dostu sulama uygulamasına yönelik bir fizibilite çalışması yürüttü. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, tesisi ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ortaclı ile Su ve Kanalizasyon Müdürü Murat Yenidoğan da katıldı.

Fizibilite çalışmasının ayrıntıları

Başkan Kahveci, İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nden çıkan deşarj sularının tarımsal sulamada kullanılmasına yönelik hazırlanan proje hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı. Bu kapsamda su kalitesi, verimliliği ve sulamada kullanılabilirliği ölçen fizibilite çalışmaları gerçekleştirildi.

Gelecek adımlar ve hedefler

Kahveci, sürdürülebilir su yönetiminin Kütahya’nın geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı; su kaynaklarının doğru yönetilmesinin bölgenin korunması ve tarımsal üretimin desteklenmesi açısından hayati olduğunu belirtti. Arıtılan suyun sulamada yeniden kullanımına yönelik projenin kente örnek olma potansiyeli taşıdığı ifade edildi.

Ziyaret sırasında tesisin mevcut kapasitesi, devam eden çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı. Kütahya Belediyesi, çevre dostu uygulamalarla kentin geleceğine değer katmayı sürdürme taahhüdünü yineledi.

