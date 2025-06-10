Kütahya'da Devrilen Vinçten Düşen İki Kişi Yaralandı

Kütahya'da Devrilen Vinç, İki Kişinin Hayatını Tehdit Ediyor

Kütahya'nın Parmakören Mahallesi'nde meydana gelen üzücü olayda, bir işletmeye yapılan bayrak asma işlemi sırasında devrilen vinçten iki kişi yaralandı.

Merkeze bağlı bir işletmenin yaklaşık 20 metre yükseklikteki direğine Türk bayrağı asma amacıyla kullanılan vinç, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Vincin sepetinde bulunan Okan Kirli ve Onur Kahraman, düşerek ağır yaralandılar.

Olayın ardından sağlık ekipleri, ihbar üzerine hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi. Yaralılar, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan incelemelerde, Kirli ve Kahraman'ın vücutlarında kırıklar olduğu belirtildi.

Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, devrilen vincin nedeninin belirlenmesi için yetkililer araştırmalara başladı.

Kütahya'nın merkeze bağlı Parmakören Mahallesi'nde, devrilen vinçten düşen 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kütahya'nın merkeze bağlı Parmakören Mahallesi'nde, devrilen vinçten düşen 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.