Kütahya'da Donmak Üzereyken Bulunan Kaybolmuş Adam Hayatta

Kütahya'da Kaybolan 70 Yaşındaki Adam Donmak Üzereyken Bulundu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 3 gün önce mantar toplamak için ormana giden 70 yaşındaki Hayrettin Adıgüzel, donmak üzereyken bulundu. Ailesinin kaybolduğunu fark etmesi üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurarak kayıp başvurusu yaptı.

Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Hayrettin Adıgüzel'in bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Diyanet Vakfı ve İHH'ya bağlı arama kurtarma ekipleri ile komando taburu ve jandarma ekipleri bölgede çalışmalara başladı. Kayı köyü yakınlarındaki Baraman Karasu mevkisinde, ormanlık alanda çamura saplanmış otomobili bulundu.

Aciliyetle Hastaneye Kaldırıldı

Otomobili içinde bilincinin kapalı olduğu tespit edilen Adıgüzel, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde, Adıgüzel'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 3 gün önce mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan 70 yaşındaki kişi, donmak üzereyken bulundu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 3 gün önce mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan 70 yaşındaki kişi, donmak üzereyken bulundu.