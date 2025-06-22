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Kütahya'da Ele Geçirilen Madde Kaliforniyum Değil

Kütahya Valisi Musa Işın, ele geçirilen maddenin kaliforniyum olmadığını duyurdu. Şüphelinin ifadesi dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 13:02
Kütahya'da Ele Geçirilen Madde Kaliforniyum Değil

Kütahya'da Şüpheli Araçta Ele Geçirilen Madde İncelendi

Kütahya Valisi Musa Işın, ildeki polis kontrolü sırasında durdurulan araçta ele geçirilen maddenin ilk incelemelere göre kaliforniyum olmadığını açıkladı. Vali Işın, sürücünün iddiasına göre kaliforniyum olduğu öne sürülen 7.15 gram maddenin, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan detaylı incelemede farklı bir madde olduğunu belirtti.

Olayın Detayları ve İnceleme Süreci

Vali Işın, “İlimizde 20 Haziran'da bir şahıs, kaliforniyum olduğunu ifade ettiği 7.15 gram madde ile yakalanmıştır. Yapılan incelemede maddenin kaliforniyum olmadığı tespit edilmiştir. Ancak bu madde, daha derinlemesine incelenmek üzere Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumuna gönderilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Vali Işın, sosyal medyada yürütülen spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini de vurguladı.

Şüpheli B.G.'nin İfadesi Dikkat Çekti

Öte yandan, şüpheli B.G., ifadesinde maddenin kaliforniyum olduğunu ve bunu yaklaşık 2 yıl önce Bursa’dan tanımadığı bir kişiden ücretsiz aldığını öne sürdü. İnternette araştırdıktan sonra maddenin değerli olduğunu öğrendiği için sakladığını ifade etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kütahya-Tavşanlı kara yolunun girişinde şüphe üzerine durdurdukları aracın arka kısmındaki ayakkabı içinde bulunan şeffaf plastik kapta, altın sarısı renginde 7.15 gram madde tespit etmişti. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, maddenin radyasyon yaymadığı da belirlenmişti.

Kütahya'da şüphe üzerine durdurulan araçta, nükleer ve tıbbi araştırmalarda kullanılan...

Kütahya'da şüphe üzerine durdurulan araçta, nükleer ve tıbbi araştırmalarda kullanılan kaliforniyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Gözaltına alınan ve Tavşanlı'da fırıncılık yaptığı belirlenen şüpheli B.G'nin evinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ile mermiler ele geçirildi.

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