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Kütahya'da Feci Kaza: Bir Ölü, Bir Yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 05.04.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 13:26
Kütahya'da Feci Kaza: Bir Ölü, Bir Yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, dün meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybetmesine, bir kişinin de yaralanmasına yol açan feci kaza anı, başka bir aracın kamerası tarafından yakalandı.

Kaza Detayları

Gediz-Kütahya kara yolunun 17. kilometresinde gerçekleşen kazada, N.K. yönetimindeki 31 APJ 75 plakalı tır, karşı şeride geçerek Ramazan Şakir Yılmaz (21) tarafından kullanılan 43 UZ 557 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Görüntülerde Kaza Anı

Kaza anı görüntülerinde, bölünmüş yolun bitiminde kontrolden çıkan tırın önce sağa savrulduğu, ardından karşı şeride geçerek otomobilin üstüne devrildiği anlar görülüyor.

Olayın Sonuçları

Kazanın etkisiyle otomobil sürücüsü Ramazan Şakir Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan babası İbrahim Yılmaz (50) ise sağlık ekipleri tarafından Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde karşı şeride geçerek devrilen tırın altında kalan otomobilin sürücüsü...

Kütahya'nın Gediz ilçesinde karşı şeride geçerek devrilen tırın altında kalan otomobilin sürücüsü öldü, babası yaralandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde karşı şeride geçerek devrilen tırın altında kalan otomobilin sürücüsü...

Kütahya'nın Gediz ilçesinde karşı şeride geçerek devrilen tırın altında kalan otomobilin sürücüsü öldü, babası yaralandı.

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