DOLAR
42,54 0%
EURO
49,61 0%
ALTIN
5.750,06 0%
BITCOIN
3.897.050,52 0%

Kütahya’da 'Geleneksel Gezek' Geleneği Yüksek Kahve’de Yeniden Canlandı

Kütahya Belediyesi, Yüksek Kahve’de düzenlenen etkinlikle 'gezek' geleneğini canlandırdı; Kültür ve Sanat Akademisi Orkestrası eşliğinde yoğun katılım görüldü.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 10:09
Kütahya’da 'Geleneksel Gezek' Geleneği Yüksek Kahve’de Yeniden Canlandı

Kütahya’da 'Geleneksel Gezek' Geleneği Yüksek Kahve’de Yeniden Canlandı

Kültürel miras Yüksek Kahve’de can buldu, vatandaşlardan yoğun ilgi geldi

Kütahya Belediyesi, kentin köklü kültürel mirası olan 'gezek' geleneğini yaşatmak amacıyla Yüksek Kahve'de özel bir etkinlik düzenledi. Yüzyıllardır süregelen birlik, dayanışma ve sohbet geleneğinin yeniden canlandırılması hedeflenen program, vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Etkinlikte katılımcılara çeşitli ikramlar sunularak sıcak ve samimi bir sohbet ortamı sağlandı. Program boyunca kültürel atmosferi güçlendiren performanslara da yer verildi.

Kültür ve Sanat Akademisi Orkestrası'nın seslendirdiği eserler geceye renk kattı ve geleneksel kültür hissiyatı yeniden yaşatıldı.

Kütahya Belediyesi yetkilileri, 'gezek' kültürünün gelecek nesillere aktarılması amacıyla bu tür etkinliklerin sürdürüleceğini belirtti ve programa katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

KÜTAHYA'DA GELENEKSEL GEZEK KÜLTÜRÜ YÜKSEK KAHVE'DE YENİDEN CANLANDI

KÜTAHYA'DA GELENEKSEL GEZEK KÜLTÜRÜ YÜKSEK KAHVE'DE YENİDEN CANLANDI

KÜTAHYA'DA GELENEKSEL GEZEK KÜLTÜRÜ YÜKSEK KAHVE'DE YENİDEN CANLANDI

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Serdivan'da Uyuşturucu Operasyonu: Ev Sahibi Tutuklandı
2
Kahta Gazetecilerinden AA Muhabirlerine Polis Saldırısına Sert Tepki
3
Bolu Dağı'nda Yoğun Sis ve Sağanak: Görüş 30 Metreye Düştü
4
İGC Başkanı Akbilek: Adıyaman’da Basına Şiddet Kabul Edilemez
5
Burdur'da alkollü sürücü 2 araca çarpıp kaçtı — 2.26 promil ile yakalandı
6
Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi