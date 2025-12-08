Kütahya’da 'Geleneksel Gezek' Geleneği Yüksek Kahve’de Yeniden Canlandı

Kültürel miras Yüksek Kahve’de can buldu, vatandaşlardan yoğun ilgi geldi

Kütahya Belediyesi, kentin köklü kültürel mirası olan 'gezek' geleneğini yaşatmak amacıyla Yüksek Kahve'de özel bir etkinlik düzenledi. Yüzyıllardır süregelen birlik, dayanışma ve sohbet geleneğinin yeniden canlandırılması hedeflenen program, vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Etkinlikte katılımcılara çeşitli ikramlar sunularak sıcak ve samimi bir sohbet ortamı sağlandı. Program boyunca kültürel atmosferi güçlendiren performanslara da yer verildi.

Kültür ve Sanat Akademisi Orkestrası'nın seslendirdiği eserler geceye renk kattı ve geleneksel kültür hissiyatı yeniden yaşatıldı.

Kütahya Belediyesi yetkilileri, 'gezek' kültürünün gelecek nesillere aktarılması amacıyla bu tür etkinliklerin sürdürüleceğini belirtti ve programa katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

