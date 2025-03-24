Kütahya'da Göç Eden Leylekler Molalarını Verdi

Kütahya'nın Domaniç İlçesinde Leyleklerin Molası

Bu yıl göç eden onlarca leylek, Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki arazilerde mola verdi. Sıcak bölgelere doğru yol alan bu muhteşem kuşlar, bölgedeki sürülmüş ve ekili arazilere konarak yiyecek arayışına girdi.

İlçe Sakinlerinden İlginç Anlar

Kütahya’nın doğal güzellikleri arasında yer alan bu anlar, ilçe sakinleri tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Leyleklerin bu süreçteki beslenme anları, bölge halkının ilgisini çekti ve sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

Göçmen kuşların ilçe sakinleriyle buluşması, Doğa ve İnsan arasındaki bu etkileşimi gözler önüne serdi ve yerel halkın doğaya olan bağlılığını pekiştirdi.

Göç yolundaki onlarca leylek, Kütahya’nın Domaniç ilçesindeki arazilerde mola verdi.

Göç yolundaki onlarca leylek, Kütahya’nın Domaniç ilçesindeki arazilerde mola verdi.