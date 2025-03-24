Kütahya'da Göç Eden Leylekler Molalarını Verdi

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde göç yolundaki leylekler, arazilere konaklayarak besleniyor.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 18:22
Kütahya'da Göç Eden Leylekler Molalarını Verdi

Kütahya'nın Domaniç İlçesinde Leyleklerin Molası

Bu yıl göç eden onlarca leylek, Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki arazilerde mola verdi. Sıcak bölgelere doğru yol alan bu muhteşem kuşlar, bölgedeki sürülmüş ve ekili arazilere konarak yiyecek arayışına girdi.

İlçe Sakinlerinden İlginç Anlar

Kütahya’nın doğal güzellikleri arasında yer alan bu anlar, ilçe sakinleri tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Leyleklerin bu süreçteki beslenme anları, bölge halkının ilgisini çekti ve sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

Göçmen kuşların ilçe sakinleriyle buluşması, Doğa ve İnsan arasındaki bu etkileşimi gözler önüne serdi ve yerel halkın doğaya olan bağlılığını pekiştirdi.

Göç yolundaki onlarca leylek, Kütahya’nın Domaniç ilçesindeki arazilerde mola verdi.

Göç yolundaki onlarca leylek, Kütahya’nın Domaniç ilçesindeki arazilerde mola verdi.

Göç yolundaki onlarca leylek, Kütahya’nın Domaniç ilçesindeki arazilerde mola verdi.

Göç yolundaki onlarca leylek, Kütahya’nın Domaniç ilçesindeki arazilerde mola verdi.

İLGİLİ HABERLER

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pendik'te Depo Yangını Kontrol Altına Alındı
2
Nijerya'nın Zamfara Eyaletinde Silahlı Saldırı: 10 Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Soruşturmasına Sert Tepki
4
Maltepe'de Gece Kuyumcu Soygunu: 2 Milyon Lira Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı
5
Erdoğan'dan Marjinal Sol Örgütlere Sert Uyarı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklamalar: Yolsuzluk İddialarına Tepki
7
Trump Yönetiminden Yüksek Mahkemeye İşten Çıkarılanların Yeniden İstihdamı İçin Durdurma Talebi

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı