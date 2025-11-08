Kütahya'da GRTC'den 15 Öğrenciye Tablet Desteği

Araştırmacı Öğrenci Programı kapsamında cihaz dağıtımı gerçekleştirildi

Küresel Araştırma Düşünce Merkezi (GRTC), Araştırmacı Öğrenci Programı çerçevesinde 15 lisans ve lisansüstü öğrenciye saha çalışmaları sırasında kullanmaları amacıyla tablet hediye etti.

GRTC'de düzenlenen tablet dağıtım programına AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir de katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Programda konuşan GRTC yetkilileri, tabletlerin temininde destek sağlayan hayırseverlere teşekkür ederek, programa katılan milletvekillerine minnettarlıklarını iletti.

GRTC Araştırmacı Öğrenci Programı bünyesindeki gençler, ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen "Sosyal Medya Kıskacında Aile" projesinde de görev alacak.

