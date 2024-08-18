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Kütahya'da İki Kız Kardeşin Hayatını Kaybettiği Trafik Kazası

Kütahya-Eskişehir yolunda yaya geçidinde meydana gelen kazada, iki kız kardeş hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 01:20
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 01:44
Kütahya'da İki Kız Kardeşin Hayatını Kaybettiği Trafik Kazası

Kütahya'da Trajik Bir Kaza

Kütahya'da meydana gelen trajik bir trafik kazasında, 16 yaşındaki Mine Acar ve 15 yaşındaki kardeşi Melike Acar, bir otomobilin çarpması sonucu hayatlarını kaybetti.

Kaza Detayları

Olay, S.S. tarafından kullanılan 43 AFL 546 plakalı otomobilin, Kütahya-Eskişehir çevre yolu üzerindeki Çiniciler Çarşısı önünde bulunan yaya üst geçidinin altında, yolun karşısına geçmeye çalışan iki kardeşe çarpmasıyla yaşandı.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine, bölgeye hızla polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan müdahalelerde her iki kız kardeşin de kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sürücü Gözaltında

Kazanın ardından sürücü S.S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kütahya'da otomobilin çarpması sonucu 2 kız kardeş hayatını kaybetti.

Kütahya'da otomobilin çarpması sonucu 2 kız kardeş hayatını kaybetti.

Kütahya'da otomobilin çarpması sonucu 2 kız kardeş hayatını kaybetti.

Kütahya'da otomobilin çarpması sonucu 2 kız kardeş hayatını kaybetti.

Kütahya'da otomobilin çarpması sonucu 2 kız kardeş hayatını kaybetti.

Kütahya'da otomobilin çarpması sonucu 2 kız kardeş hayatını kaybetti.

Kütahya'da otomobilin çarpması sonucu 2 kız kardeş hayatını kaybetti.

Kütahya'da otomobilin çarpması sonucu 2 kız kardeş hayatını kaybetti.

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