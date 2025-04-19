Kütahya'da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Kütahya'da Trafik Kazası: 7 Kişi Yaralandı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada toplam 7 kişi yaralandı.

Kaza, Ramazan Yeşilyaprak (62) yönetimindeki 43 YA 252 plakalı otomobil ile Aziz Acarer (62) idaresindeki 43 ACD 663 plakalı otomobilin Domaniç çevre yolundaki Jandarma Kavşağı'nda çarpışmasıyla gerçekleşti.

Kazada yaralanan isimler arasında Elif Yeşilyaprak (57), Neslihan Yeşilyaprak (85), Emine Acarer (61), Bahadır Acarer (33) ile Hanife Demircan, Elif Demircan ve Esma Demircan yer aldı.

Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi ve Domaniç İlçe Hastanesine kaldırıldı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.