Kütahya'da Jandarma'dan Tarihi Eser Operasyonu: 28 Kitap Ele Geçirildi

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'nın Yoncalı Mahallesi'ndeki operasyonunda, tarihi eser niteliğinde değerlendirilen 28 kitap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:22
Kütahya'da Jandarma'dan Tarihi Eser Operasyonu

Operasyon ve ele geçirilenler

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Merkez ilçe Yoncalı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 28 adet kitap ele geçirildi.

Operasyon, il genelinde kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde planlandı ve icra edildi. Ele geçirilen eserlerin niteliği ve kökeni hakkında detaylı inceleme başlatıldı.

Soruşturma ve adli süreç

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Jandarma tarafından yürütülecek teknik ve tarihsel incelemeler tamamlandıkça konuya ilişkin yeni bilgiler paylaşılacak.

