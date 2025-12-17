Kütahya'da Jandarma'dan Tarihi Eser Operasyonu: 28 Kitap Ele Geçirildi

Kütahya'da Jandarma'dan Tarihi Eser Operasyonu
Operasyon ve ele geçirilenler
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Merkez ilçe Yoncalı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 28 adet kitap ele geçirildi.
Operasyon, il genelinde kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde planlandı ve icra edildi. Ele geçirilen eserlerin niteliği ve kökeni hakkında detaylı inceleme başlatıldı.
Soruşturma ve adli süreç
Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Jandarma tarafından yürütülecek teknik ve tarihsel incelemeler tamamlandıkça konuya ilişkin yeni bilgiler paylaşılacak.
