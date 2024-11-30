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Kütahya'da Jandarma Personeli Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Kütahya'da jandarma personeli Sinan Yener, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 05:40
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 05:40
Kütahya'da Jandarma Personeli Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Kütahya'da jandarma personeli Sinan Yener (21), motosikletinin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay, Şair Şeyhi Bulvarı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Yener'in kontrolündeki 16 BMB 868 plakalı motosiklet, kayganlaşan yolda buzlanma nedeniyle devrildi. Kazayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek sağlık ve polis ekiplerinin olay yerine yönlendirilmesini sağladı.

Olay yerine gelen ekipler, devrilen motosikletten savrulan sürücü Yener'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yener'in, Bilecik'te görevli bir jandarma personeli olduğu öğrenildi. Olay yeri incelemesinin ardından Yener'in cansız bedeni Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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