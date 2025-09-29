Kütahya'da kamyonet tarlaya devrildi: sürücü hayatını kaybetti

Kütahya'da tarlaya devrilen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi

Kaza ve müdahale

Aslanapa ilçesinde meydana gelen kazada, Haydarlar köyü yakınlarında 43 ACE 472 plakalı kamyonet tarlaya devrildi. Araçta bulunan sürücünün kimliği, Özgür Ersöz (29) olarak belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Sonrası

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından, Ersöz'ün cenazesi işleme alınmak üzere Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.