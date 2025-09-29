Kütahya'da kamyonet tarlaya devrildi: sürücü hayatını kaybetti

Aslanapa'da Haydarlar köyü yakınlarında tarlaya devrilen kamyonetin sürücüsü Özgür Ersöz (29) yaşamını yitirdi; araç plakası 43 ACE 472.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 11:58
Kütahya'da kamyonet tarlaya devrildi: sürücü hayatını kaybetti

Kütahya'da tarlaya devrilen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi

Kaza ve müdahale

Aslanapa ilçesinde meydana gelen kazada, Haydarlar köyü yakınlarında 43 ACE 472 plakalı kamyonet tarlaya devrildi. Araçta bulunan sürücünün kimliği, Özgür Ersöz (29) olarak belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Sonrası

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından, Ersöz'ün cenazesi işleme alınmak üzere Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kaş'ta Yöresel Ürünler Festivali'nde Yörük Göçü Canlandırıldı
2
Kanseri Yenen Üç Kadın Muş'ta Erken Teşhisin Gücünü Anlattı
3
ÇKP Merkez Komitesi 4. Oturumu 20-23 Ekim'de — 15. Beş Yıllık Plan Onaylanacak
4
Hamsinin Geleceği İçin 6 Ülkeye Ortak Karar Çağrısı: Samsun'dan Uyarı
5
İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 66 bin 55’e yükseldi
6
TBMM Başkanı Kurtulmuş Budapeşte'de Meçhul Asker Anıtı'na Çelenk Bıraktı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek