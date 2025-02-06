Kütahya'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini birleştiren kara yolu, etkili olan kar yağışı nedeniyle geçici olarak ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı. 1500 rakımlı Kocayayla bölgesinde yoğun kar yağışı dikkat çekiyor.

Kar yağışı sebebiyle ağır tonajlı araçların bölgeye geçişine izin verilmiyor. Karayolları ekipleri, şartların tehlikeli olduğunu belirterek diğer araç sürücülerine de çeşitli uyarılarda bulunuyor. Öte yandan, Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolda kar temizleme çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, kar yağışı nedeniyle geçici olarak ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı.

Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, kar yağışı nedeniyle geçici olarak ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı.