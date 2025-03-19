Kütahya'da Kar Yağışı ve Buzlanma Ulaşımı Zorluyor

Kütahya'nın Domaniç İlçesinde Ulaşım Problemleri

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, sis ve buzlanma, ulaşımı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Kocayayla Mevkiinde Zorluklar Yaşanıyor

Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasında yer alan Kocayayla mevkisinde, kar yağışı ve ortaya çıkan buzlanma nedeniyle yolculuk yapmak isteyenler zorluk yaşıyor. Bu durum, sürücüler için tehdit oluştururken, güvenli bir şekilde ulaşım sağlamak giderek güçleşiyor.

Karayolları Ekipleri Çalışmalara Devam Ediyor

Olası kazaların önüne geçmek adına, Karayolları ekipleri yolların kapanmasını engellemek amacıyla tuzlama ve yol temizleme çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Bu müdahaleler, kar ve buzun etkilerini azaltmayı hedefliyor.

Trafik Ekiplerinden Sürücülere Uyarı

Trafik ekipleri ise sürücülere dikkatli olmaları konusunda sürekli uyarılarda bulunuyor. Güvenli bir yolculuk için hız limitlerine uyulması ve gerekli önlemlerin alınması öneriliyor.