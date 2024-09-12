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Kütahya'da Kripto Para Aklama Operasyonu: 22 Gözaltı

Kütahya'nın merkezinde düzenlenen operasyonda, kripto varlıklar aracılığıyla para akladığı iddia edilen 22 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 17:55
Kütahya'da Kripto Para Aklama Operasyonu: 22 Gözaltı

Kütahya Merkezli Operasyon Başarıyla Tamamlandı

Kütahya'da gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir operasyon neticesinde, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen paraların kripto varlıklar üzerinden aklandığı öne sürülen 22 şüpheli, 6 farklı ilde yapılan eş zamanlı baskınlarla yakalandı.

Soruşturmanın Detayları

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 8 ay süren titiz bir çalışma yürütmüştür. Elde edilen bilgilere göre, şüphelilerin yasal gelirlerinin çok üzerinde tutarlarda parayı bankacılık sistemi aracılığıyla kripto para borsalarına transfer ettikleri ve toplamda yaklaşık 1 milyar lira işlem hacmi oluşturdukları ortaya çıkmıştır.

Baskınlarda Ele Geçirilen Malzemeler

Kütahya, Denizli, Eskişehir, Uşak, Ankara ve Muğla'da gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda başkalarına ait banka kartları, kişisel bilgilerin bulunduğu not defterleri, 120 bin lira tutarında kaynağı belirsiz nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir.

Gözaltına alınan 22 şüpheli hakkında emniyet birimlerinde işlemler devam etmektedir.

Kütahya merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından elde...

Kütahya merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen paraları kripto varlıklar üzerinden akladıkları iddia edilen 22 şüpheli gözaltına alındı.

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