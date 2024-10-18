Kütahya'da Kullanıcılarından Duyarlılık Örneği

Kütahya'da Duyarlılık Dolu Bir Davranış

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Germiyan Yerleşkesi'nde yer alan Germiyan Kampüsü Camisi'nin kadınlar mescidi bölümünde bir kullanıcı, telefonunu şarj ettikten sonra, kullandığı elektriğin karşılığında para bıraktı.

İşlek Mescitteki Not

Müezzin Osman Arslan, öğle namazından önce geldiğinde prizin yanında 10 lira ile birlikte "Telefon şarj ücreti" yazılı bir not buldu. Bu duyarlılık karşısında oldukça duygulanan Arslan, sosyal medya hesabından "Sen ne güzel bir insansın, Allah senden razı olsun kardeşim." şeklinde bir mesaj paylaşarak takdirini dile getirdi.

Gençlerin Değerli Davranışları

Osman Arslan, notun sahibi olan kişiden etkilendiğini belirterek, "Mescidi genellikle kız öğrenciler kullanıyor, bu yüzden parayı ve notu bırakanın bir üniversiteli genç kız olduğuna inanıyorum." dedi. Ayrıca, "Namaz vakitleri haricinde cemaat yoğunluğumuz öğrencilerimizin ders durumuna göre değişiyor. Bu tür davranışlar çok değerli ve özellikle gençlerden geldiğinde kıymetli oluyor. Böyle bilinçli gençlerin varlığı bizleri duygulandırıyor." diyerek o kişiye teşekkür etti.

Kütahya'da üniversite yerleşkesindeki caminin kadınlar mescidi bölümünde telefonunu şarj eden kişi, kullandığı elektriğin karşılığında para bırakarak ayrıldı. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Germiyan Yerleşkesi'ndeki Germiyan Kampüsü Camisi'nin müezzini Osman Arslan, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kütahya'da üniversite yerleşkesindeki caminin kadınlar mescidi bölümünde telefonunu şarj eden kişi, kullandığı elektriğin karşılığında para bırakarak ayrıldı. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Germiyan Yerleşkesi'ndeki Germiyan Kampüsü Camisi'nin müezzini Osman Arslan, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kütahya'da üniversite yerleşkesindeki caminin kadınlar mescidi bölümünde telefonunu şarj eden kişi, kullandığı elektriğin karşılığında para bırakarak ayrıldı. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Germiyan Yerleşkesi'ndeki Germiyan Kampüsü Camisi'nin müezzini Osman Arslan, konuya ilişkin açıklama yaptı.