Kütahya'da Lokalin Çöken Asma Tavanı, İşletmeyi Yaraladı

Kütahya'da bir lokalin çöken asma tavanı, işletmeciye zor anlar yaşattı. Olay, Evliya Çelebi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'nde bulunan Devlet Hatun Hanımlar Lokali'nde gerçekleşti.

Asma tavanın çökmesi sonucu, lokalin işletmecisi Figen E. (48) maalesef tavanın altında kaldı. Durumu haber alan vatandaşlar, hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, Figen E.'yi tavanın altından kurtardı. Yararları transporta eden sağlık ekipleri, onun sağlık durumunun iyi olduğunu belirttiler. Figen E., ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Olayın ardından, lokalin güvenliği ile ilgili incelemelerin başlatıldığı bildirildi.

Kütahya'da bir lokalin çöken asma tavanının altında kalan işletmeci yaralandı.

Kütahya'da bir lokalin çöken asma tavanının altında kalan işletmeci yaralandı.