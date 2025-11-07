Kütahya'da Madde ve Sanal Kumar Bağımlılığı Konferansı

Ülkü Ocakları ve Yeşilay işbirliğiyle düzenlenen konferansta Sezer Yazıcı, madde kullanımı ve sanal kumarın zararları ile Yeşilay çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 19:13
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 19:13
Kütahya'da Madde ve Sanal Kumar Bağımlılığı Konferansı

Kütahya'da 'Madde ve Dijital Çağın Tuzağı Sanal Kumar Bağımlılığı ile Mücadele Eğitimi' düzenlendi

Uzman sunumu ve sivil toplum işbirliğiyle farkındalık oluşturuldu

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kütahya İl Başkanlığı ile Yeşilay Kütahya Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen konferans, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanlığı binasındaki konferans salonunda yapıldı.

Konferansta Psikolojik Danışman Sezer Yazıcı sunum yaparak madde kullanımının zararları ve sanal kumar alışkanlığının bireye etkileri hakkında katılımcılara kapsamlı bilgi verdi. Ayrıca Yeşilay tarafından toplumda bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında da ayrıntılı bilgilendirme yapıldı.

Etkinliğe MHP Kütahya İl Teşkilatı yöneticileri, Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Mehmet Bilgili ve yönetimi, TÜRKAV Kütahya Şubesi Başkanı Ünal Türe ve yönetimi ile çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.

Konferansta ele alınan başlıca konular:

- Madde kullanımının fiziksel ve psikolojik zararları
- Dijital çağda artan sanal kumar bağımlılığının birey ve aile üzerindeki etkileri
- Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele çalışmaları ve toplumsal farkındalık çalışmaları

Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni konuşmasında şunları ifade etti:

"Konferansımızı bugün birlikte gerçekleştirdiğimiz Yeşilay Kütahya Şubemize teşekkür ediyoruz. Bugün gerçekleşen konferans çok verimli geçti ve bu konular ile ilgili eğitimimiz çok faydalı oldu. Ülkü Ocakları olarak Türkiye genelinde madde bağımlılığı,sanal kumar bağımlılığı ve ekran bağımlılığı gibi konularda bizler de elimizden geldiğince projelerimizle bu mücadelede biz de varız diyoruz. Sanal kumar ve madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında özellikle gençlerimizden isteğimiz hem kendilerinin hem de arkadaşlarının farkında olarak birbirlerine sahip çıkmalarıdır.Huzurumuzu derinden tehdit eden madde bağımlılığı ve sanal kumara karşı irade gösterecek kudret ve kuvvete sahip yegâne Türk gençliğidir. Bu noktada geleceğimizi, sanal kumara ve uyuşturucuya değil; eğitime ve üretime teslim etmeliyiz. İşte bu anlayışla Türk gençliğini bilinçli, kararlı ve güçlü bireyler olarak yetiştirebilmek için gece gündüz çalışan Ülkü Ocaklarımıza davet ediyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki, sağlıklı bir zihin, güçlü bir irade ve temiz bir yaşam, milli şuurun temelidir"

Konferans, hem gençler hem de aileler için bağımlılıklarla mücadelede bilgilendirici bir adım olarak değerlendirildi ve benzer etkinliklerin sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

