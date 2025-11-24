Kütahya'da Matematik Öğretmeni Yusuf Şenay Evinde Ölü Bulundu

Kütahya'da Atatürk Anadolu Lisesi öğretmeni Yusuf Şenay (59), evinde ölü bulundu. Ekipler inceleme yaptı; kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 20:05
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 20:05
Atatürk Anadolu Lisesi öğretmeni Yusuf Şenay hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak görev yapan ve Atakent 75. Yıl Mahallesi Şehit Turgut Gündüz Caddesi'nde ikamet eden Yusuf Şenay (59)'tan haber alamayan meslektaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese giden ekipler, girdikleri dairede Şenay'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının tamamlanmasının ardından Yusuf Şenay'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Öğretmenin kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda belli olacağı belirtildi.

