Kütahya'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Yenikent beldesi ile Hamzabey Mahallesi arasında meydana gelen orman yangınına müdahale sürüyor. Yoğun dumanların yükseldiği alanda, bölge halkı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek acil yardım talep etti.

Havadan ve Karadan Müdahale

Yangın ihbarının ardından, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz ve Gediz Belediyesi itfaiye ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Ekipler, ekili tarım arazilerine de sıçrayan yangını söndürmek için yoğun çaba harcıyor.

Yangının kontrol altına alınması için hem havadan hem de karadan çalışmalar devam etmekte. Bölgedeki ormanlık alanlar için kritik önemde olan bu yetişmeler, yangının büyümeden söndürülmesi için elzem.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.