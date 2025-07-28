Kütahya'da Ormanlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Kütahya'da, tarla alanında başlayan yangın, ormanlık bölgeye sıçrayarak büyüdü. Ancak, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına hızla müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

Yangının çıktığı yer, kent merkezine 20 kilometre mesafedeki Büyüksaka köyü Kışlaönü mevkisiydi. Bölgedeki dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Hızlı müdahale sayesinde yangının, ekili tarım arazisinden başladığı tespit edildi. Ekipler, yangının ormanlık alana daha fazla sıçramasını engelleyerek kontrol altına aldı.

Yangın sonrası bölgede, soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Kütahya'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Kütahya'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.