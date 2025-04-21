Kütahya'da Otobüs Fiyatları Yeniden Belirlendi: Öğrenciler İçin İndirimli Tarifeler

Kütahya şehrinde toplu taşıma ücretleri, artan maliyetler nedeniyle yenilendi. Kütahya Belediyesi, son meclis toplantısında, şehir içi ulaşımda önemli değişikliklere imza attı. Bu yenilikler, on binlerce vatandaşı ve öğrenciyi doğrudan etkileyecek.

Belediye Meclisi'nden Zam Kararı

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci başkanlığındaki toplantıda, toplu ulaşım ücretlerinin güncellenmesi konusu ele alındı. Oy çokluğu ile alınan karar, yeni fiyat tarifesinin belirlenmesine yol açtı.

Üçlü İşbirliğiyle Belirlenen Tarifeler

Ayrıca, mecliste, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grupları ortak bir teklif sundu. Yapılan müzakerelerin ardından yeni fiyat tarifesi, meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Kütahya’da Yeni Toplu Taşıma Ücretleri

Düzenlenen ücret tarifesi şu şekilde şekillendi:

Tam Biniş (Şehir Kartı ile): 24 TL

24 TL Tek Biniş (Nakitle veya Kartsız): 29 TL

29 TL İlkokul ve Lise Öğrenci Binişi: 13 TL

13 TL Kredi Kartı ile Biniş: 23 TL

23 TL Üniversite Öğrencisi Binişi: 19 TL

19 TL İkametgâh Kartı ile Biniş: 16 TL

16 TL Aktarma Ücreti: 10 TL

Öğrencilere Özel Tarifeler

Yeni tarifedeki en dikkat çekici noktalar, öğrenci tarifelerindeki farklılaşma oldu. İlkokul ve lise öğrencileri için biniş ücreti 13 TL olarak belirlenirken, üniversite öğrencileri için bu rakam 19 TL oldu. Bu fiyatlar, kullanılan ödeme yöntemine göre de değişiklik göstermektedir.

İkametgâh Kartı Sahiplerine Ayrıcalık

Ayrıca, Kütahya'da ikamet edenler için özel tarifeyle toplu taşıma kullanımı 16 TL'den başlayacak. Aktarma ücreti ise 10 TL olarak belirlendi. Bu gelişmeler, şehir içi ulaşımda önemli bir ekonomik rahatlama sağlanması umudunu doğuruyor.