Kütahya'da Park Halindeki Araç Alev Alev Yandı

Kütahya'da Park Halinde Bir Araç Yangını

Kütahya'nın Saray Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde meydana gelen olay, bölge sakinlerini paniğe sevk etti. Park halindeki bir otomobil, motor bölümünde bilinmeyen bir sebeple yangın çıkması sonucu tamamen alev aldı.

Yangının Sebebi Henüz Bilinmiyor

İbrahim Demir'e ait 06 FA 7432 plakalı otomobil, kısa sürede alevlerin sardığı ön kısmıyla dikkat çekti. Olayı gören vatandaşlar, hemen itfaiyeye haber verdi ve Kütahya Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa bir süre içinde yangını kontrol altına aldı.

Yangın Sonrası Açıklama

Otomobiline büyük zarar veren İbrahim Demir, olay anında eczaneden ilaç almak üzere birkaç dakikalığına aracını park etmişti. Demir, "Eczaneye gittim, 2 dakika sonra 'araç yanıyor' dediler. Çok şükür yangın etrafa sıçramadan itfaiye gelip söndürdü," diyerek duyduğu rahatlığı ifade etti.

Yangın sonrası suyla soğutma işlemleri de gerçekleştirildi. Olayın sebepleri araştırılmaya devam ediyor.