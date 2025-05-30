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Kütahya'da 'Paşa' İsimli Kurbanlık Tosun 350 Bin Liraya Satıldı

Kütahya'da bin 200 kilogram ağırlığındaki 'Paşa' isimli kurbanlık tosun 350 bin liraya alıcı buldu.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 21:54
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 21:54
Kütahya'da 'Paşa' İsimli Kurbanlık Tosun 350 Bin Liraya Satıldı

Kütahya'da Rekor Kurbanlık Satışı

Kütahya'da besici Ali Mercan, yaklaşık bin 200 kilogram ağırlığındaki "Paşa" isimli kurbanlık tosununu 350 bin liraya sattı. Yerel hayvan pazarı, bu ilginç satışla gündeme geldi.

Hayvan Pazarı ve İlgi Odağı Paşa

Mercan, Kırsal Enne Mahallesi’nde yetiştirdiği kurbanlıkları, Kütahya-Tavşanlı Çevre Yolu’nda kurulan hayvan pazarında satışa sundu. Mercan'ın pazarına getirdiği kurbanlıklardan en dikkat çekeni ise "Paşa" oldu.

Özenle Yetiştirildi

Ali Mercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Paşa’yı özel bir özenle yetiştirdiklerini belirtti. Ailesinin 5-6 yıldır aynı cins hayvan yetiştirdiğini belirten Mercan, "Paşa, panda cinsinde doğdu. Babası ve dedesi 'simental' cinsiydi. Onları daha önce sattık. 2,5 yaşındaki tosunumuzu 350 bin liraya sattık," dedi.

Alıcılar ve Satış Detayları

Bu eşsiz hayvan 7 kişi tarafından satın alındı ve her biri 50’şer bin lira ödedi. Mercan, alıcıların yaklaşık 80’er kilo et alacağını ifade ederek, "Adını dedesinin adı olan 'Paşa' koyduk. Ona çocuğumuz gibi baktık," dedi.

Kütahyalı bir hayvan üreticisi tarafından yetiştirilen yaklaşık bin 200 kilogram ağırlığındaki...

Kütahyalı bir hayvan üreticisi tarafından yetiştirilen yaklaşık bin 200 kilogram ağırlığındaki "Paşa" isimli kurbanlık tosun, 350 bin liraya satıldı.

Kütahyalı bir hayvan üreticisi tarafından yetiştirilen yaklaşık bin 200 kilogram ağırlığındaki...

Kütahyalı bir hayvan üreticisi tarafından yetiştirilen yaklaşık bin 200 kilogram ağırlığındaki "Paşa" isimli kurbanlık tosun, 350 bin liraya satıldı.

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