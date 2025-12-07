Kütahya'da Sebahattin Ceyhun'dan Birlik Çağrısı: 'Birlik Olmazsak Sömürü Devam Eder'

Dumlupınar Üniversitesi'nde 'Zafer Programı'

Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Sebahattin Ceyhun, Dumlupınar Üniversitesi'nde okuyan Suriyeli öğrencilerin, Esad rejiminin devrilişinin birinci yılı dolayısıyla düzenledikleri 'Zafer Programı'na katıldı.

Programda konuşan Ceyhun, Müslüman coğrafyalarında süregelen savaşlar, zulümler ve ekonomik sıkıntıların derin izler bıraktığını belirterek, gençlerin bu süreçte bilinçli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında, Suriye'den Filistin'e, Doğu Türkistan'dan Sudan'a kadar birçok bölgede zulmün sürdüğünü ifade eden Ceyhun, şunları söyledi: "Hakikaten yüreğinizin unutulmaması, acımaması imkânsız. Müslüman coğrafyasının her bölgesinde maalesef benzer acılar yaşanıyor. Gazze'de, Suriye'de, Doğu Türkistan'da insanlar her gün nesillerini kaybediyor."

Gençlere seslenen Ceyhun, eğitimlerine önem vererek ülkelerine katkı sağlayacak bireyler olmaları gerektiğini belirtti. Ceyhun, "Buradaki zamanınızı boş geçirmeyin. Bir kısmınız ekonomist, bir kısmınız mühendis, bir kısmınız bilim insanı olacak. Geri dönüp memleketlerinizi ayağa kaldıracak olan sizlersiniz" dedi.

Müslüman coğrafyasında acı dinmiyor

Ceyhun, Müslüman toplumların birlik olması gerektiğini vurgulayarak, geçmişte İslam medeniyetinden alınan ilmin Batı tarafından teknolojik gelişmelere dönüştürüldüğünü aktardı. Ceyhun'un ifadesiyle: "Bir zamanlar Müslümanların dünyaya kattığı ilmi aldılar, geliştirdiler. Biz ise özgüvensizlik nedeniyle geri kaldık. Birlik olmazsak bu sömürü devam edecek."

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayi ve uluslararası ilişkiler alanında bağımsızlık için önemli adımlar attığını söyleyen Ceyhun, "Türkiye şu anda 1952'den sonra tüm dünyada temsil kabiliyeti kazanmak için önemli bir girişim içerisinde. Kendi savunma sanayisini ve fakültelerini güçlendiriyor" yorumunda bulundu.

Sudanlı öğrencilere verdiği örnekte olduğu gibi, gençlerin sanayi, eğitim ve girişimcilik alanlarında sorumluluk almaları gerektiğini belirten Ceyhun, konuşmasını zulüm altındaki coğrafyaların unutulmaması çağrısıyla sonlandırdı.

Konuşmasının sonunda tüm öğrencilere seslenen Ceyhun, "Biz burada etkinlikler yaparken, dünyanın birçok yerinde insanlar zulüm altında. Onları unutmayın. Rabbim yardımcımız olsun. İnşallah memleketlerinize döndüğünüzde ülkenizi kalkındıran nesiller olursunuz." dedi.

