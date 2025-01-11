Kütahya'da Silahlı Saldırı: 10 Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da Silahlı Saldırı Olayına Karışan 10 Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde meydana gelen ve iki gencin yaralanmasına yol açan silahlı saldırı olayı sonrası, 10 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki gün önce Hacıkebir köyünde yaşamını sürdüren Melih Özkan (22) ve İsmail Minaz (22)'ın av tüfeğiyle açılan ateş sonucu yaralanmasının ardından geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Olayla bağlantılı olarak tespit edilen 10 şüphelinin adreslerine düzenlenen operasyonlarda, bu kişilerin yakalanmasının yanı sıra olayda kullanılan 3 av tüfeği de ele geçirildi.

Yakalanan 10 şüpheli, jandarmedeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Yaşanan olayın şoke edici boyutu, toplumda endişe yaratmaya devam ediyor.

Öte yandan, yaralı gençlerden Melih Özkan'ın Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam ederken, İsmail Minaz'ın ise tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu olduğu öğrenildi.