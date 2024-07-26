Kütahya'da Tarla Kazasında Tüfekle Ölü Bulunan Yaşlı Adamın İncelemesi Devam Ediyor

Kütahya'da Korkunç Olay

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bir kişi, tarlasında ölü bulundu. Traktör üzerinde hareketsiz halde bulunan kişinin av tüfeğiyle vurulduğu belirlenirken, ölüm nedeninin araştırılmasına devam ediliyor.

60'lı Yaşların Sırasında Hayatını Kaybetti

Doğancılar köyünde yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Ali Kaçar, dün gece nohut tarlasına zarar veren domuzları kovalamak amacıyla arazisine gitmişti. Ancak Kaçar, eve dönmedi. Aile üyeleri, sabah saatlerinde arazide yaptıkları kontrolde Kaçar'ı traktörün üzerinde hareketsiz buldu.

Olay Yerindeki İncelemeler

Yakınları durum hakkında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine ulaşan sağlık ve jandarma ekipleri, Kaçar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde, ölüm nedeninin domuz kovalarken av tüfeğinin kazara ateş almış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaçar'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesi sonrasında Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili detaylı araştırmalar sürerken, jandarma ekipleri konuyu derinlemesine incelemeye devam ediyor.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde tarlasında traktörün üstünde ölü bulunan kişinin av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde tarlasında traktörün üstünde ölü bulunan kişinin av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.