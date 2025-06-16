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Kütahya'da Tefecilik Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kütahya'da düzenlenen operasyonla tefecilik yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 20:16
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 20:16
Kütahya'da Tefecilik Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kütahya'da Tefecilik Operasyonu

Kütahya'da, tefecilik yaptığı iddia edilen 6 şüpheli, polisin başlattığı kapsamlı bir operasyonla yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik faaliyetleri içerisinde bulundukları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

Baskınlar ve Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında, şüphelilere ait 5 adrese yapılan baskınlarda, 271 bin lira değerinde 6 senet, tefecilikle ilgili not kağıtları, ajandalar ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında ise A.Ç. (47), R.A. (31), Y.Y. (51), D.Ş. (64), A.A. (31) ve H.D. (47) isimli kişiler yer alıyor. Tefecilik yöntemleriyle mağdur oldukları belirtilen 16 kişinin de bu kişi hakkında şikayette bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Kütahya'daki bu operasyon, tefecilikle mücadele kapsamında önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Kütahya'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli, polisin operasyonuyla gözaltına alındı....

Kütahya'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli, polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda, toplam 271 bin lira olan 6 senet, tefecilikle ilgili not kağıdı ile ajanda ve dijital materyal ele geçirildi.

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