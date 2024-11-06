Kütahya'da Telefon Dolandırıcılığına Müdahale

Kütahya'da Dolandırıcılık Önledi

Kütahya'da, bir vatandaşın dolandırıcıların tuzağına düşmesi, banka görevlisi ve polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde engellendi. 68 yaşındaki Ayşe A, telefonla görüştüğü kişinin kendisine verdiği hesap numarasına 67 bin lira yatırmaya hazırlanıyordu.

Banka Görevlisinin Dikkati

Ayşe A'nın hesap transferini gerçekleştirmek için gittiği bankada, dikkatli bir banka görevlisi işlemi durdurdu ve hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sayede, dolandırıcılığın önüne geçildi.

Polis Ekiplerinin Müdahalesi

Yapılan ihbar üzerine bankaya gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaşlı kadını bilgilendirerek havale yapmasını engelledi. Ayşe A, telefonla arayan kişinin kendisini Emniyet Genel Müdürlüğü’nde görevli bir komiser olarak tanıttığını, adının bir suça karıştığını ve suçluların yakalanması için para istediğini belirtti.

Çektiği Para ile Bankaya Geldi

Daha sonra Ayşe A'nın, başka bir bankadan çektiği 67 bin lirayı yatırmak için geldiği öğrenildi. Bu olay, dolandırıcılıkla mücadelede banka ve polis iş birliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kütahya'da bir vatandaşın telefon dolandırıcılarına yapmaya çalıştığı 67 bin liralık havale, banka görevlisinin dikkati sonucu polis ekiplerinin müdahalesiyle engellendi.