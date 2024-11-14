DOLAR
34,32 0,04%
EURO
36,3 0,05%
ALTIN
2.841,2 0,07%
BITCOIN
3.071.547,51 0,64%

Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazanın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 21:24
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 21:31
Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kütahya'da Trajik Trafik Kazası

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Reha Bülbül (75) yönetimindeki 43 HH 122 plakalı otomobil, Tavşanlı-Kütahya kara yolu Şahmelek rampasında aynı yöne giden Mehmet K. (52) idaresindeki iş makinesine çarptı.

Kaza Anı ve İlk Müdahale

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla birlikte sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Bülbül'ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralananlar arasında yer alan Melike (37), Mert (7), Mina Öncel (6) ve Saliha Bülbül (13), 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Silivri'de Asansör Kazası: 72 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
2
KKTC'nin 41. Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu Gerçekleşti
3
TBMM'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 Bütçesi Görüşüldü
4
TİKA'dan Tacikistan'daki Tekerlekli Sandalye Basketbol Kulüplerine Destek
5
Katar Emiri: Türkiye ile Ortaklıklarımızı Güçlendirme Heyecanı Yaşıyorum
6
Kosova'da Cinsel Eğitim El Kitapları Tartışma Yarattı
7
Ben & Jerry's, Unilever'e Gazze nedeniyle dava açtı

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!