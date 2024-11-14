Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kütahya'da Trajik Trafik Kazası

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Reha Bülbül (75) yönetimindeki 43 HH 122 plakalı otomobil, Tavşanlı-Kütahya kara yolu Şahmelek rampasında aynı yöne giden Mehmet K. (52) idaresindeki iş makinesine çarptı.

Kaza Anı ve İlk Müdahale

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla birlikte sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Bülbül'ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralananlar arasında yer alan Melike (37), Mert (7), Mina Öncel (6) ve Saliha Bülbül (13), 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.